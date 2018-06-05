«Злой дом» на телеканале ZIK меняет формат

Уже сегодня острый социальный проект «Злой дом» на телеканале ZIK стартует в обновленном формате прямоэфирного ток-шоу. Программа и в дальнейшем будет рассматривать актуальные проблемы ЖКХ и энергетики, правда, значительно расширив свою географию – не только Киева, а и всей Украины.

Ведущим «Злого дома» остается Алексей Кучеренко, министр ЖКХ в 2007-2011 годах, главный эксперт в Украине по вопросам энергетики.

«Алексею Кучеренко уже тесно в формате «Злого дома». Темы, которые он затрагивает, требуют больше времени для обсуждения, больше спикеров и больше внимания. Поэтому уже в этот вторник команда проекта представит зрителям полноценное ток-шоу «Злой дом», – говорит креативный продюсер телеканала ZIK Александр Авшаров.

«Реформа ЖКХ проводится такая, что вопросов чем дальше, тем будет больше. Ведь пока изменения преследуют лишь одну цель – изнасиловать потребителя. Новый формат программы «Злой дом» – это возможность создать публичную площадку для дискуссии, где потребитель станет полноценным участником реформы. Гостями ток-шоу будут не просто эксперты, а главные участники процесса реформирования отрасли. Как ведущий, я гарантирую максимальную открытость и толерантность дискуссии. Но это не означает, что мы, как потребители, будем смягчать свои претензии. Наша задача превратить «Злой дом» в дом, комфортный для жизни, где мы будем чувствовать себя хозяевами», – убежден ведущий Алексей Кучеренко.

Напомним, премьера острого социального проекта «Злой дом» на ZIK состоялась в декабре прошлого года.

Отметим, в новом весеннем сезоне ZIK расширил информационно-аналитическое вещание до 14 эфирных часов и удерживает лидерские позиции по рейтинговым показателям телесмотрения, находясь в тройке лучших среди информационных каналов.

Среди громких премьер марта-2018 на ZIK – информационно-политическое ток-шоу в формате дебатов «Игра Z огнем» с Татьяной Даниленко, совместный с интернет-изданием «Украинская правда» разоблачительный проект «Джокеры» с ведущей Севгиль Мусаевой, неординарная развлекательно-музыкальная программа о новой украинской музыке «Гараж» от Германа Дутковски. В конце апреля свой новый сезон в эфире канала открыло авторское автошоу «Первая передача» Александра Федченко. В середине мая начал работу своеобразный информационный клуб Zik под названием «Между своими», ведущей которого стала Анастасия Гусарева.

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