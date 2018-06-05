Женская сборная Украины по боксу сегодня в Софии стартует на Евро-2018

Главный тренер женской сборной Украины по боксу Сергей Гордиенко рассказал о подготовке и перспективах выступления команды на чемпионате Европы-2018, который стартует сегодня, 5 июня, в столице Болгарии Софии.

Сергей Гордиенко (на фото), в частности, отметил, что подготовка прошла на высшем уровне и каждая из спортсменок доказала своим трудом и выступлениями на всеукраинской и международной арене, что достойна представлять Украину на Евро-2018, пишет официальный сайт Федерации бокса Украины.

«В общем, подготовка шла у нас по плану и на высоком уровне. Единственное, что повлияло на нее – это то, что польская сторона отказалась от проведения чемпионата Европы. В итоге проведение континентального форума женского бокса доверили Болгарии, но пока это решалось, пока менялось место проведения, пришлось расписывать и проводить дополнительную программу подготовки для спортсменок. К счастью, все службы сработали хорошо, пошли навстречу в ФБУ, поэтому мы получили возможность этот «лишний» месяц провести в плодотворной работе. Это было особенно важно, потому что боксерам надо было удержать боевую форму, не «перегореть» за этот форс-мажор.

Надо понимать, что женский бокс не так давно стал олимпийским видом. В Рио-де-Жанейро в 2012 году было, для начала, три весовые категории, поэтому первой представительницей Украины среди женщин-боксеров стала Татьяна Коб из Ковеля. Первый бой выиграла у чемпионки мира Петровой – выиграла, а во втором боксировала с будущей олимпийской чемпионкой Адамс. Не проиграла этой сопернице – и хотя Николь и выиграла в итоге золотые медали, нам не было стыдно за выступление нашей представительницы. Наоборот, многие ожидали, что судьи поднимут руку именно нашей Тани. В Лондон, к сожалению, никто из наших не попал. Но сейчас начинается цикл особо ответственных соревнований – чемпионат Европы, Европейские игры, чемпионат мира, а с 2019-го года – новый олимпийский цикл под Токио-2020. Вот по такому графику живем и работаем, понимая всю ответственность нашей работы.

Украинская школа бокса очень уважаема в мире. Все знают имена наших чемпионов, и девушки идут вслед за ведущими боксерами Украины. Тем более, женский бокс – это спорт, который очень динамично развивается. Все время присоединяются новые страны, появляются очень сильные спортсменки. Приятно, что десять наших представительниц будут боксировать на чемпионате Европы.

Как настроены на чемпионат Европы? Со всей тщательностью и ответственностью. Заключительный этап провели в таком составе – 10 первых номеров, те, кто будет представлять Украину, а также 10 спарринг-партнерш – вторые номера, местные киевлянки. Все вместе работали достаточно хорошо и дружно. Самая молодая в сборной Украины Юля Стойко, 1998 года рождения. Также есть Аня Охота, 1997 года. Старшая – Юля Цыплакова, капитан команды, 1981 года рождения. В общем, имеем хорошее поколение – каждая из спортсменок доказала своим трудом и выступлениями на всеукраинской и международной арене, что она достойна здесь быть.

Сетка соревнований еще не известна. 5 июня будет взвешивание и жеребьевка, а также открытие соревнований и предварительные бои», – цитирует Сергея Гордиенко пресс-служба Федерации бокса Украины.

Напомним, чемпионат Европы-2018 по боксу среди женщин пройдет в болгарском городе София с 5 по 13 июня.

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