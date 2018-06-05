Застрелился режиссер Леонид Кантер, один из создателей фильма «Миф»

На Черниговщине застрелился известный украинский режиссер и соучредитель художественного хутор «Обирок» Леонид Кантер.

Полиция сообщает о самоубийстве, не называя имени, но источники «Украинской правды» сообщается, что это Леонид Кантер.

«Полиция Черниговщины открыла уголовное производство по факту самоубийства 36-летнего мужчины в одном из сел Бахмачского района.

Вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, которая на месте происшествия обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранение в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство и проверяются все обстоятельства происшествия», – сообщают в полиции Черниговской области.

Справка ИA ZIK.

Родился в Киеве 27 июля 1981 года. В 2003 году основал киностудию «Лизард филмс». Он был одним из режиссеров фильма «Миф» о Василии Слипаке, оперном певце, погибшем в зоне АТО, также его киноработа – фильм о киборгах Донецкого аэропорта «Добровольцы Божьего взвода». В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор – творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники. Среди самых известных – фестиваль «ХЛЕБ своими руками» и первый афроэтнический фестиваль «Мама Африка».

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