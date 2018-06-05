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вторник, 5 июня, 2018, 21:46 Политика
Вице-председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН избрали украинского дипломата Ельченко

Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко избрали Вице-Председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

«Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко избран Вице-Председателем следующей (73-й) сессии Генеральной Ассамблеи ООН», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что новым председателем Генассамблеи ООН стала министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

 
ООН Владимир Ельченко
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2018-06-05 22:29 :01