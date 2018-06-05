Вице-председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН избрали украинского дипломата Ельченко

Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко избрали Вице-Председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.
«Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко избран Вице-Председателем следующей (73-й) сессии Генеральной Ассамблеи ООН», – говорится в сообщении.
❗Постоянного представителя Украины при ООН.Ельченко избран Вице-Председателем следующей (73-й) сессии Генеральной Ассамблеи #ООН. Сессия начнет свою работу 18 сентября 2018 г. pic.twitter.com/YJzsil5FYx— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 5 июня 2018 г.
Также сообщается, что новым председателем Генассамблеи ООН стала министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.
Новым Председателем Генеральной Ассамблеи #ООН стала Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса. #UNGA73 pic.twitter.com/jSjkNlL3ch— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 5 июня 2018 г.