Вторжение ядовитых жаб угрожает дикой природе Мадагаскара

Ученые опасаются, что инвазивный вид жаб может нанести сокрушительный удар экосистеме Мадагаскара, поскольку ни один хищник острова не способен противостоять выделяемому ими яду.

Считается, что жаба малайская попала в страну на кораблях в 2011 году, и уже вызвала беспокойство властей Мадагаскара, – информирует издание Independent.

Мадагаскар не имеет местных видов лягушек, и в то время как популяции хищников в Азии адаптировались, чтобы противостоять их ядовитой коже, естествоиспытатели опасаются, что местные виды острова не будут столь же стойкими.

Сейчас их худшие страхи были подтверждены международными исследованиями экспертов из Бангорского университета, Великобритания, Ливерпульской школы тропической медицины, Брауншвейгского университета, Германия, и естественных музеев Мюнхена, Штутгарта и Турина.

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, ученые проанализировали гены 27 змей, двух ящериц, двух лягушек, 8 млекопитающих и 28 птиц, которые потенциально могли питаться лягушками.

Однако лишь один мадагаскарский вид – грызун Mystromys albicaudatus, продемонстрировал определенную устойчивость к яду.

В настоящее время исследователи обеспокоены тем, что влияние жабы малайской может быть столь же катастрофично, как и появление тростниковой жабы в Австралии примерно 80 лет назад.

Выпущенное в дикую природу для контроля за насекомыми, которые питаются сахарным тростником, земноводное быстро распространилось по всей стране.

Считается, что этот вид привел к сокращению популяции местных животных, на которых он охотился, а также убил потенциальных хищников, которые отравились его токсинами.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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