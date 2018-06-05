Возле Донецкой фильтровальной станции продолжается сильный бой

Возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС) продолжается мощный бой, возможно попадание боеприпасов в помещение.

Об этом со ссылкой на компанию «Вода Донбасса» сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

«На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой. Судя по взрывам, возможно попадание в помещения, персонал укрывается в бомбоубежище», – говорится в сообщении.

КП #Вода_Донбаса: На данный момент в районе Донецкой фильтровальной станции продолжается мощный бой, судя по взрывам, возможно попадание в помещения, персонал укрывается в бомбоубежище. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 4 июня 2018 г.

ДФС прекратила работу в результате боевых действий 20 мая в связи с обесточиванием высоковольтной линии электропередач «Макеевка - АКХЗ №2».

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