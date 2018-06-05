Вокруг Бабченко разгорается новый конфликт, – сети

Вокруг российского журналиста Аркадия Бабченко, убийство которого оказалось инсценировкой, разгорается новый скандал.

Об этом пишут в сети.

Так, один из лидеров политической партии «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что считает журналиста военным преступником.

«Тем, кто собирается заплатить... патриоту Украины (Бабченко) 50 тыс. USD за интервью, советую спросить, куда он дел белую ленту, которую надел в Владикавказе, вступая в ополчение, и на чьей земле он находился. Тогда ему дали форму и белую повязку на рукав, которой он до сих пор гордится», – отметил Сакварелидзе на своей странице в Facebook, опубликовав скриншот соответствующего материала.

В то же время известный журналист Виталий Портников резко ответил на его пост. Он напомнил, что Бабченко дал десятки интервью о российско-грузинской войне, называя Россию агрессором.

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