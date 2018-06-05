Во Львовском облсовете появилась вакансия председателя медицинской комиссии

Львовский облсовет удовлетворил заявление Михаила Гички о сложении им полномочий председателя постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, материнства, социальной защиты.

Это решение поддержали 46 депутатов на сессии 5 июня.

Сейчас должность председателя медицинской комиссии остается вакантной – никого на эту должность пока не назначили.

Как сообщалось, Львовский областной совет принял решение о назначении гендиректором Львовской областной клинической больницы Михаила Гичку, который ранее работал главным врачом этой больницы.

«За» это решение проголосовали 46 депутатов на сессии 15 мая. Согласно решению, с господином Гичкой будет заключен контракт на 5 лет.

После голосования председатель облсовета зачитал заявление М.Гички о сложении им полномочий председателя постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, материнства, социальной защиты.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.