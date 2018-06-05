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вторник, 5 июня, 2018, 19:55 Львов
Во Львовском облсовете появилась вакансия председателя медицинской комиссии

Львовский облсовет удовлетворил заявление Михаила Гички о сложении им полномочий председателя постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, материнства, социальной защиты.

Это решение поддержали 46 депутатов на сессии 5 июня.

Сейчас должность председателя медицинской комиссии остается вакантной – никого на эту должность пока не назначили.

Как сообщалось, Львовский областной совет принял решение о назначении гендиректором Львовской областной клинической больницы Михаила Гичку, который ранее работал главным врачом этой больницы.

«За» это решение проголосовали 46 депутатов на сессии 15 мая. Согласно решению, с господином Гичкой будет заключен контракт на 5 лет.

После голосования председатель облсовета зачитал заявление М.Гички о сложении им полномочий председателя постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, материнства, социальной защиты.
Львовский областной совет
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2018-06-05 20:15 :48