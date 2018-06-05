Во Львове начали капитальный ремонт фонтана «Водолей»

Во Львове на прошлой неделе начали подготовительные работы для проведения капитального ремонта фонтана «Водолей», на ул. Коперника. Работы будет проводить подрядная организация ООО«Арка-Пик». Стоимость работ 458 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

«Мы несколько раз проводили тендер на определение исполнителя работ по капитальному ремонту фонтана «Водолей», поскольку никто не вызывался участвовать. Сейчас нет определенного подрядчика, им стало ООО«Арка-Пик». В прошлую среду подрядчик начал подготовительные работы.

Согласно проекту, здесь будет проведен демонтаж и замена существующей кирпичной кладки, заменена гидроизоляция, замена плитки, ремонт чаши фонтана, сделана канализации для фонтана, освещение. Работы планируют завершить к 1 сентября. Стоимость работ 458 тыс. грн», – рассказал Игорь Савка, начальник отдела коммунального хозяйства Галицкой районной администрации.

Напомним, фонтан «Водолей», расположенный напротив памятника Маркияну Шашкевичу, датируют 1970-ми годами. Его автор – покойная известная львовская художница Феодосия Бриж. Он выполнен в форме ручейка, вытекающего из кувшина, который держит в руках мифический Водолей.

Также на ул. Коперника на завершении капитальный ремонт фонтана «Колодец со львами». Работы проводятся по заказу управления охраны исторической среды ЛГС.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.