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вторник, 5 июня, 2018, 13:05 Львов
Во Львове начали капитальный ремонт фонтана «Водолей»

Во Львове на прошлой неделе начали подготовительные работы для проведения капитального ремонта фонтана «Водолей», на ул. Коперника. Работы будет проводить подрядная организация ООО«Арка-Пик». Стоимость работ 458 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

«Мы несколько раз проводили тендер на определение исполнителя работ по капитальному ремонту фонтана «Водолей», поскольку никто не вызывался участвовать. Сейчас нет определенного подрядчика, им стало ООО«Арка-Пик». В прошлую среду подрядчик начал подготовительные работы.

Согласно проекту, здесь будет проведен демонтаж и замена существующей кирпичной кладки, заменена гидроизоляция, замена плитки, ремонт чаши фонтана, сделана канализации для фонтана, освещение. Работы планируют завершить к 1 сентября. Стоимость работ 458 тыс. грн», – рассказал Игорь Савка, начальник отдела коммунального хозяйства Галицкой районной администрации.

Напомним, фонтан «Водолей», расположенный напротив памятника Маркияну Шашкевичу, датируют 1970-ми годами. Его автор – покойная известная львовская художница Феодосия Бриж. Он выполнен в форме ручейка, вытекающего из кувшина, который держит в руках мифический Водолей.

Также на ул. Коперника на завершении капитальный ремонт фонтана «Колодец со львами». Работы проводятся по заказу управления охраны исторической среды ЛГС.
львовремонтыфонтан
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2018-06-05 15:22 :04