Вышинский написал заявление, чтобы его лишили гражданства Украины

Адвокат главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский не исключает его обмен на осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

«Мы не исключаем этого», – сказал он агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник, – передает «Украинская правда».

«Кирилл Вышинский сделал в пятницу соответствующее заявление, он понимает, что является «предметом» для обмена, что это была спецоперация, подготовленная под определенный момент. Мы хорошо это видим. Кирилл и принял решение о выходе из гражданства Украины, исходя из этой позиции», – признал адвокат.

Доманский отметил, что 4 июня в Администрацию президента было отправлено почтой заявление о выходе Вышинского из гражданства Украины.

«И мы дополнительно хотим зафиксировать ее отправление на месте в АП лично. Мы бы не хотели, чтобы она где-то там «потерялась». Кроме того, напомню, что Кирилл Вышинский сделал официальное заявление о выходе из гражданства Украины во время заседания суда, и оно было озвучено через СМИ», – указал адвокат.

В свою очередь, адвокат осужденного в России украинского журналиста Марк Фейгин в понедельник тоже не исключил обмен Сущенко на арестованного в Украине Вышинского.

«Сейчас, когда прозвучал приговор, открылись возможности для обмена Романа Сущенко на журналиста Вышинского, который привлечен к уголовной ответственности в Украине. И я считаю, что нужно сделать это немедленно, чтобы решить эту проблему компромиссом», – заявил он.

«Насколько мне известно, Москва действительно желает получить Вышинского на родину, такое же желание украинское руководство выражает относительно Романа Сущенко», – сказал Фейгин.

При этом он подчеркнул, что обмен Сущенко и Вышинского «зависит от Москвы, а не от Киева».

4 июня Московский горсуд приговорил украинского журналиста Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). О задержании украинца в Москве стало известно в октябре 2016 года.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. Апелляционный суд Херсонской области 1 июня отказал ему в изменении меры пресечения.

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