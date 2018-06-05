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вторник, 5 июня, 2018, 22:08 События
Венгерский фонд на Закарпатье утверждает, что СБУ обвиняет его в сепаратизме

Венгерский благотворительный фонд «Закарпатский центр экономического развития «Эган Эдэ» заявляет, что Служба безопасности Украины начала против него производство по подозрению в сепаратизме.

Об этом говорится в заявлении фонда.

В заявлении фонд «глубоко осуждает» факт начала производства.

«Нас возмущает, что Украина, которая стремится в Европейский Союз, видит опасность в отношении своей территориальной целостности в помощи, которая поступает со стороны ЕС», – говорится в заявлении.

«Расцениваем этот акт как нападение, направленное против венгерской общины Закарпатья», – подчеркнули в организации.

В заявлении подчеркивается, что «Закарпатский центр экономического развития «Эган Эдэ» является официально зарегистрированной организацией в Закарпатской области и действует на основании законодательства Украины.
СБУблаготворительностьЗакарпатьесепаратизмВенгрия
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2018-06-05 22:28 :32