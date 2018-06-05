вторник, 5 июня, 2018, 0:17 Общество
В Житомире установят памятник Бандере
В Житомире градостроительный совет принял решение об установлении памятника проводнику ОУН Степану Бандере на перекрестке улиц Театральной и Большой Бердичевской.
Решение принято большинством голосов, информирует УНИАН.
На заседании градостроительного совета инициаторы установки памятника, скульпторы Олег Пинчук и Владимир Шолудько представили будущий проект.
Памятник Бандере установят в следующем году – к 110-й годовщине со дня его рождения.
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