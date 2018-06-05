В США впервые смогли вылечить рак с помощью иммунотерапии

В США женщину, больную тяжелой формой рака груди, сумели спасти, введя ей ее же собственные иммунные клетки, запрограммированные на борьбу с раком.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на CBS News.

Новый метод заключается в том, чтобы запрограммировать уже существующие иммунные клетки больного так, чтобы они смогли сами определить и уничтожить опухоль и метастазы.

Американка Джуди Перкинс, которой до начала лечения давали не больше трех месяцев жизни, прошла курс экспериментального лечения доктора Стивена Розенберга из Национального института здоровья, который является пионером в использовании иммунной системы для борьбы с раком.

В лаборатории Розенберга ученые размножили запрограммированы иммунные клетки Джуди и вводили их пациентке в течение недели. Еще через две недели опухоль начала исчезать.

Уже два с половиной года Перкинс живет без рака. Розенберг считает, что его «армия» иммунных клеток все еще работает, не допуская развития новых опухолей.

Как отмечает издание, такой тип иммунотерапии пока находится на стадии эксперимента, но ученые рассчитывают, что явный успех Перкинс поможет продвинуть этот метод, и в дальнейшем его можно будет применять для лечения других видов рака.

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