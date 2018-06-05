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вторник, 5 июня, 2018, 16:35 Экономика
В случае неуплаты за коммунальные услуги должник автоматически теряет субсидию, – Минфин

Одним из основных рисков введения монетизации субсидий является сложность в прогнозировании вероятности возврата выплаченных гражданам денег.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

«Жилищно-коммунальная сфера настроена таким образом, что должников, в особенности домохозяйства, не так просто отключить от услуг. Поэтому основной принцип, который поможет в этой ситуации – автоматическая утрата права на субсидию в случае неуплаты», – отметил он.

Также он сообщил, что внедрение монетизации субсидий предусматривает три этапа. Первый – монетизация расчетов по субсидиям на уровне предприятий-предоставителей услуг, что уже начало действовать с 1 января. Второй – подготовка системы к осуществлению монетизации субсидий на уровне домохозяйств. Завершающим этапом является непосредственно монетизация субсидий на уровне домохозяйств.

«Сегодня мы, как расчетный центр, полностью контролируем движение средств, которые заходят в систему в виде субсидий и возвращаются от поставщиков в виде налогов, расчетов за энергоносители и прочее», – отметил Сергей Марченко.
минфинсубсидиимонетизация льготСергей Марченко
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2018-06-05 17:59 :58