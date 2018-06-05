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вторник, 5 июня, 2018, 13:19 События
В СБУ заявили, что блокировали кибератаку на дипведомство страны НАТО

Сотрудники Службы безопасности блокировали кибератаку на дипломатическое ведомство одной из стран-членов Северо-атлантического альянса за несанкционированное использование информационных ресурсов Министерства охраны здоровья Украины.

Об этом информирует пресс-центр СБУ 5 июня.

Отмечается, что правоохранители задокументировали факт нарушения правил защиты информации и эксплуатации автоматизированных систем должностными лицами одного из государственных предприятий Министерства здравоохранения.

Указанные нарушения привели к тому, что злоумышленники получили незаконный доступ к информационно-телекоммуникационным системам госучреждения.

В дальнейшем хакеры попытались воспользоваться указанным взломом для проведения кибератак на иностранное представительство.

По результатам проверки руководство Минздрава Украины приняло решение об увольнении генерального директора указанного госпредприятия. Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 363 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем) продолжается досудебное расследование.
НАТОСБУхакерская атака
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2018-06-05 15:21 :39