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вторник, 5 июня, 2018, 0:39 Мир
В Саудовской Аравии начали выдавать водительские права женщинам

Генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии начало выдавать водительские права женщинам.

Об этом сообщает Associated Press.

4 июня право на вождение автомобиля получили первые 10 женщин. Перед этим они прошли экзамен по вождению. Кроме того, по данным агентства, все они уже имеют водительские права в других странах, включая Ливан, Великобританию и Канаду.

Генеральное управление планирует полностью снять запрет на вождение для женщин с 24 июня.

Саудовская Аравия – единственная страна в мире, где женщинам не разрешают водить автомобиль. Этот запрет действует с 1950-х годов; он несколько раз становился причиной акций протеста, в ходе которых женщины садились за руль и отбывали за это арест.

В сентябре 2017 года король Саудовской Аравии Салман объявил, что с июня 2018-го жительницы страны смогут садиться за руль. С тех пор при местных университетах открылись женские школы вождения, которые столкнулись с наплывом женщин, желающих получить права.

Несмотря на предстоящее снятие запрета, в мае в Саудовской Аравии было арестовано около 10 активисток, выступающих за право на вождение для женщин.
Саудовская Аравияправа женщин
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2018-06-05 03:11 :35