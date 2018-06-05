В России школьникам выдали грамоты с гербом и флагом Украины

На Дальнем Востоке РФ в школе №30 города Уссурийск школьникам выдали грамоты с украинским гербом и флагом.

Управление образования и молодежной политики Приморского края РФ начало проверку после того, как в соцсетях было опубликовано соответствующее видео и фото, пишет РИА Новости.

Как оказалось, все началось с того, что в сети появилось видео украинских грамот, а уже потом учительница, которая их выдавала, поняла, что что-то пошло не так.

По сообщению depo.ua, директор МБОУ СОШ №30 Уссурийска Татьяна Бабенко прокомментировала этот случай следующим образом:

«Учительница заполняла грамоты и ей не хватило всего одной, она вышла в интернет и загрузила всего одну грамоту. У нас 31 класс! От каждого класса минимум 10 грамот! В таком количестве просто не заметила... Я тоже эту грамоту одну не увидела, когда подписывала. Каюсь! Родину люблю! С моей стороны это была халатность», – заявила директор.

Источник: LifeShot

Отец школьника решил вернуть скандальную грамоту.

«Отец школьника грамоту вернул. Мы ее заменили. Он тоже не ожидал, что такое внимание будет и такая волна ненависти. Во всех остальных грамоты замечательные наши!», – заверила она.

Отметим, что это далеко не первый казус с украинскими бланками в России.

Так, в 2016 году в одной из школ Биробиджана в Еврейской автономной области России участникам олимпиады вручили грамоты с украинской символикой.

До этого подобный случай произошел в одном из детских садов Алтайского края России.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.