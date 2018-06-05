В разведке заявили, что никогда не сотрудничали с организатором покушения на Бабченко

Гражданин Украины Борис Герман, подозреваемый в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, не имеет отношения к Службе внешней разведки.

Заявление об этом размещено на сайте ведомства.

«Гражданин Украины Борис Герман не имел и не имеет никакого отношения к Службе внешней разведки Украины, эта личность никогда не была в кадровом составе и агентурном аппарате СВР Украины», – говорится в сообщении.

В СВР назвали попыткой выгородить Германа появление информации со ссылкой на адвоката Евгения Солодко, который представляет интересы задержанного, о якобы причастности его подзащитного к спецоперации СВР по выявлению каналов финансирования российских диверсантов».

«СВР Украины считает появление таких публикаций в СМИ попыткой выгородить гражданина Украины Бориса Германа, которого обвиняют в тяжких преступлениях: государственной измене и организации покушения на убийство. Также это может быть очередным проявлением информационной войны против Украины, а именно попыткой продемонстрировать обществу якобы отсутствие координации между Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины», – отметили в ведомстве.

В СВР отметили, что находятся в тесной координации со Службой безопасности в вопросах защиты государства от внешних угроз. Соответствующее взаимодействие СВР Украины имеет с другими членами разведывательного сообщества и всеми составляющими сектора безопасности Украины.

Напомним, 29 мая правоохранители заявили, что 41-летний журналист Аркадий Бабченко был смертельно ранен на пороге своего дома в Киеве. По факту убийства журналиста было открыто уголовное производство. В среду, 30 мая, выяснилось, что Бабченко жив. Глава СБУ Грицак заявил, что российские спецслужбы заказали убийство журналиста, а СБУ провела спецоперацию и сорвала покушение. Во время проведения спецоперации сотрудники спецслужбы задержали в Киеве организатора убийства журналиста Бабченко Бориса Германа. В свою очередь задержанный Герман утверждает, что принимал участие в спецоперации украинской контрразведки.

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