В Раде продолжат рассматривать законопроект об Антикоррупционном суде

Верховная Рада 5 июня продолжит рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.

Об этом говорится в повестке дня Рады, опубликованном на сайте парламента.

В течение пленарного вторника депутаты продолжат рассмотрение поправок к доработанного ко второму чтению законопроекта №7440 «О Высшем антикоррупционном суде», внесенного Президентом Украины в парламент в декабре 2017 года. В первом чтении ВР приняла его 1 марта 2018 года.

Кроме того, парламентарии планируют включить в повестку дня сессии более 20 проектов законов и постановлений. Среди них – президентский проект №8265 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичные закупки», законопроект №8337 «О внесении изменений в Закон Украины «О борьбе с терроризмом» (относительно основ социальной защиты заложников)» и правительственный законопроект №8324 «Об Антикоррупционной стратегии на 2018-2020 годы».

В этот день в повторном чтении с предложениями Президента, в Раде намерены рассмотреть закон «О частной детективной (розыскной) деятельности», принятый в парламенте 13 апреля.

Также повесткой дня предусмотрено рассмотрение в первом чтении трех законопроектов №8157, 8157-1, 8157-2 о создании и деятельности Национального бюро финансовой безопасности Украины.

Вместе с тем Совет планирует приняли несколько постановлений о переименовании населенных пунктов, в частности города Переяслав-Хмельницкий.

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