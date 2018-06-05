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вторник, 5 июня, 2018, 17:35 События
В Одессе напали на руководителя Автомайдана Виталия – разбили голову и ранили ножом

Сегодня в Одессе напали на руководителя Автомайдана Виталия Устименко. Ему разбили голову, ранили ножом. Виталий – известный в городе активист, непримиримый оппонент городской власти.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка, писательница, советник по коммуникациям в агентстве E'COMM Зоя Казанжи.

 

 

«Так уже было. Когда они перестали бояться, подняли спрятанные в песок головы, осмелели и начали уничтожать тех, кто представляет опасность для их благополучия и тихого зарабатывания денег», – написала она.

Зоя Казанжи напомнила, что перед тем трижды нападали на активиста Сергея Стерненка. 1 мая стреляли ему в голову, и во время последнего нападения Сергей смертельно ранил одного из своих обидчиков.

До этого нападали на другую активистку Светлану Подпалую, которую избили возле собственного дома. Светлана активно противостоит незаконным застройкам, работает в ОО «Генпротест» и «Зеленый лист».

«Можно было бы все списать на хулиганские действия местных гопников. Но гопники как-то слишком выборочно нападают. И именно на тех, кто мешает воровать, распоряжаться городской собственностью как своей, задает много неудобных вопросов и активно интересуется теми сферами, которые традиционно были под влиянием «серьезных» людей. Так уже было. Когда они перестали нас бояться», – добавила Казанжи.
автомайданОдессаВиталий Устименко
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2018-06-05 18:00 :11