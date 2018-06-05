В Нидерландах обеспокоены, что голландский язык под угрозой из-за засилья англоязычных курсов

Чиновники министерства образования Нидерландов выразили беспокойство по поводу количества англоязычных курсов в голландских университетах и потока иностранных студентов.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DW.

«Мы не должны позволять себе бояться историй, в которых интернационализация является чем-то негативным, что вредит нам», – сказала министр образования Нидерландов Ингрид ван Энгельшовен.

Заявления министра прозвучали на фоне призывов некоторых ее коллег обуздать распространение курсов, которые преподаются на английском языке. Многие утверждали, что голландский язык находится под угрозой.

«Я представляю открытое голландское общество, в котором мы решаемся смотреть выше границ», – сказала ван Энгельшовен.

Тогда, когда большинство программ степеней бакалавра в Нидерландах преподается на голландском языке, 74% магистерских курсов предлагаются на английском языке. Около четверти студентов, которые получают степень магистра – иностранцы. Критики опасаются, что они вытеснят голландских студентов.

Крупнейший в Нидерландах союз преподавателей Beter Onderwijs Nederland (BON) предупредил об угрозе лингвоцида для голландского языка, если тенденция сохранится. Союз судится с университетом Твенте и Маастрихтским университетом из-за «англицизации» курсов без уважительной причины. Два курса магистерской психологии предлагаются исключительно на английском языке обоими университетами, что является «обеднением» и «опасным отказом» от голландского языка, считают в BON.

На голландском говорят около 22 миллионов человек во всем мире. Это официальный язык Нидерландов, Бельгии, Суринама в Южной Америке и нидерландских Антильских островов.

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