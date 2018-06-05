В Нидерландах арестовали активы Газпрома для выплаты Нафтогазу $2,6 млрд

В Нидерландах арестовали активы российской компании «Газпром» для выплаты НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза» в Twitter.

«Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража», – говорится в сообщении.

Суд арестовал голландские активы Газпрома для выплаты Нафтогаза 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража pic.twitter.com/kIsGyoZXtQ — Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 5 июня 2018 г.

В «Нафтогазе» также подчеркнули, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от «Газпрома» всю сумму.

Швейцария уже приняла меры в отношении «Газпрома» по требованию «Нафтогаза».

«Компания подтверждает факт обращения в швейцарские суды с требованием принудительного взыскания средств, и швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов «Газпрома» на территории страны», – сообщили в НАК.

Отметим, ранее Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» в споре с «Газпромом» и обязал заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. В то же время арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить 2 млрд долларов за уже поставленный газ, поэтому сумму обязательств российской стороны сократили до 2,6 млрд.

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