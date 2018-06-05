live
Aнонси
Анонс програми
Анонс програми "DROZDOV":Ліза Богуцька - дивіться 05.06.18, о 20.00
5 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
5 июня, вторник
Анонс програми
Анонс програми "Громадська прокуратура": Корупція в Укрзалізниці - дивіться 5 червня, о 23:00
5 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 5 июня, 2018, 11:30 Мир
В Нидерландах арестовали активы Газпрома для выплаты Нафтогазу $2,6 млрд

В Нидерландах арестовали активы российской компании «Газпром» для выплаты НАК «Нафтогаз Украины» 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза» в Twitter.

«Суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража», – говорится в сообщении.

 

В «Нафтогазе» также подчеркнули, что компания использует все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения суда и получить от «Газпрома» всю сумму.

Швейцария уже приняла меры в отношении «Газпрома» по требованию «Нафтогаза».

«Компания подтверждает факт обращения в швейцарские суды с требованием принудительного взыскания средств, и швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов «Газпрома» на территории страны», – сообщили в НАК.

Отметим, ранее Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза» в споре с «Газпромом» и обязал заплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. В то же время арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить 2 млрд долларов за уже поставленный газ, поэтому сумму обязательств российской стороны сократили до 2,6 млрд.
ГазпромНафтогазНидерландыарестактивы
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-05 12:18 :35