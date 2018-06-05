В доме Романовых назвали психику Поклонской крайне нестабильной и пожелали выздоровления

На днях экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская весьма нелестно высказалась в сторону потомков русской императорской семьи и получила соответствующую реакцию со стороны дома Романовых.

Недавно княгиня Мария Владимировна Романова и ее сын цесаревич Георгий Михайлович проехались по Керченскому мосту в оккупированный Россией Крым. Они решили на сутки заехать в аннексированный Крым на Lada Largus по случаю «235-летия со дня вхождения Крыма в состав Российской империи». Мария Романова является внучкой Кирилла Владимировича, который в 1924 году провозгласил себя «императором в изгнании».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская была возмущена такой поездкой и выступила с резким заявлением. Парламентарий опубликовала на своей странице в Facebook сообщение, где подчеркнула, что княгиня с сыном – потомки Кирилла Романова, который, по ее словам, предал Николая II и присягнул революции.

В ответ на эти слова Поклонской глава канцелярии императорского дома Александр Закатов заявил о том, что «экс-прокурор» оговаривает наследников императорской семьи, сообщает nsn.fm. Более того, Александр Закатов находит ее психическое состояние «крайне нестабильным» и от имени всего императорского дома приносит соболезнования и желает скорейшего выздоровления.

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