В Черновцах на озере обнаружили массовую гибель рыбы

В Черновцах в одном из озер в парке «Октябрьский» работники обнаружили массовую гибель рыбы.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета со ссылкой на директора парка «Октябрьский» Сергея Столяра.

Администрация парка сразу обратилась к главному управлению Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции в Черновицкой области с просьбой провести проверку для выяснения возможных причин гибели рыбы в водоеме в районе улицы Южно-Кольцевой.

Специалисты указанных служб провели обследование водоема, взяли необходимые пробы для анализов. По предварительным данным, отклонений от нормативных требований к составу воды в таких водоемах не обнаружено.

Администрация парка сейчас проводит закупку гашеной извести для проведения дополнительных профилактических мероприятий по очистке водоема. Ситуация находится на контроле экологической инспекции.

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