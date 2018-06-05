В Чернобыльской зоне пожар

5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 29 единиц техники и 126 человек., из них от ГСЧС 10 единиц техники и 75 человек, от ГП Чернобыльская пуща – 17 единиц техники, из них 3 трактора и 47 человек, 2 единицы техники, 4 человека транспортного отделения г. Чернобыль, в том числе авиация ГСЧС (два самолета АН-32П и вертолет Ми-8).

Авиацией ГСЧС осуществлено 10 сбросов (41,5 тонна воды) из них самолетами АН-32П осуществлено 3 сбросы воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 совершено 7 сбросов воды (17,5 тонн).

В ГСЧС подают информацию относительно радиационного фона:

В городе Киеве 10 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 30 микрорентген в час).

В городе Чернобыль – 24.1 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час).

На промышленной площадке Чонобильської АЭС – 50.7 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 140 микрорентген в час).

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