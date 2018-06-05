В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Встреча президента США Дональда Трампа вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

«Передовая группа в Сингапуре завершает логистические приготовления и будет оставаться на месте до тех пор, пока не начнется саммит. В демилитаризованной зоне делегация посла США продолжает дипломатические переговоры с северокорейской делегацией, консультации были очень позитивными», – отметила пресс-секретарь.

По ее словам, США считают, что во время подготовки саммита наблюдается «серьезный прогресс».

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