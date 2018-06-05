live
Aнонси
Анонс програми
Анонс програми "DROZDOV":Ліза Богуцька - дивіться 05.06.18, о 20.00
5 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
5 июня, вторник
Анонс програми
Анонс програми "Громадська прокуратура": Корупція в Укрзалізниці - дивіться 5 червня, о 23:00
5 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 5 июня, 2018, 0:48 Мир
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа с Ким Чен Ыном

Встреча президента США Дональда Трампа вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на регулярном брифинге для журналистов.

«Передовая группа в Сингапуре завершает логистические приготовления и будет оставаться на месте до тех пор, пока не начнется саммит. В демилитаризованной зоне делегация посла США продолжает дипломатические переговоры с северокорейской делегацией, консультации были очень позитивными», – отметила пресс-секретарь.

По ее словам, США считают, что во время подготовки саммита наблюдается «серьезный прогресс».
Дональд ТрампКим Чен Ын
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-05 03:11 :19