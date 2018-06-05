Университеты Киева и Харькова возглавили рейтинг вузов «Топ-200 Украина»

В тройке лучших украинских вузов оказались Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского и Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина.

Именно они возглавили очередной академический рейтинг высших учебных заведений «Топ-200 Украина 2018», который представил Центр международных проектов «Еврообразование» в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, пишет портал «Освіта.UA».

При составлении рейтинга эксперты принимали во внимание современные тенденции развития университетов, обозначенные Конференцией IREG-9: «Рейтинги и аккредитация – две дороги к одной цели» и Конференцией министров образования Европейского пространства высшего образования.

На этих конференциях было особо отмечено, что одна из главных тенденций в системах ранжирования университетов – нахождение баланса между созданием новых, критических знаний, результатов исследований и инноваций и практичной трансформацией этих наработок в развитие современного общества.

С учетом этих подходов группа экспертов определила, что в авангарде украинских университетов в течение всех 12 лет уверенно остаются Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского». По средней сумме мест в национальном сегменте, пять международных университетских рейтингов предоставляют им равные результаты

ТОП-10 украинских ЗВО в международных университетских рейтингах

Как отмечают составители рейтинга, несмотря на то, что эти два университета действуют несколько в разных сферах общества, в национальном измерении по методике «Топ 200 Украина», в 2018 году они также получили очень близкие значения интегрального показателя (С), но со значительным отрывом отдалились от группы других университетов. Учитывая достаточно близкие показатели деятельности этих двух учреждений высшего образования (ЗВО) по международным и национальным критериям, в этом году команда проекта «Топ 200 Украина» присудила им общее первое место.

Составители рейтинга также отмечают, что оба лидера проводят активную работу во всех направлениях их деятельности. Высокая востребованность выпускников этих университетов на рынке труда как в Украине, так и за рубежом отражает с одной стороны высокое качество фундаментальной подготовки студентов, постоянное внедрение новых инновационных технологий в образовательный процесс и научные исследования, с другой – тесное взаимодействие с соответствующими секторами экономики и общества.

При этом КНУ им. Тараса Шевченко имеет самый высокий среди украинских ЗВО рейтинг цитирования своих научных работ по системе Scopus, высокий уровень востребованности его выпускников на рынке труда, особенно в секторах государственного управления, юриспруденции, экономики и политики.

КПИ им. Игоря Сикорского стал главным учебно-научным центром страны в области инженерии и высоких технологий. Он продолжает развивать отечественную «Кремниевую долину», которая стала известной в Украине и мире как инновационная экосистема «Sikorsky Challenge».

Высокие показатели своей деятельности демонстрирует также ХНУ им. В.Н. Каразина. Он стабильно на протяжении последних лет занимает третье место в национальном академическом рейтинге «Топ 200 Украина».

В 2018 году в первой десятке лидеров сохранили свое пребывание Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (4 место), Национальный университет «Львовская политехника» (5 место), Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (6 место), Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (7 место), Национальный технический университет «Днепровская политехника» (8 место), Львовский национальный университет имени Ивана Франко (10 место).

По мнению составителей рейтинга, высокой оценки заслуживает деятельность Сумского государственного университета, который продемонстрировал наибольший прогресс среди украинских заведений высшего образования. В 2016 году он занимал 15 место, в 2017 – уже 11, а в 2018 он вошел в десятку лидеров и занял 9 место в рейтинге «Топ 200 Украина».

В целом же подавляющее большинство украинских университетов улучшает показатели по всем направлениям своей деятельности. В условиях роста конкуренции на рынке образовательных услуг они все активнее внедряют инновационные подходы в учебный процесс и научную работу, налаживают сотрудничество с зарубежными партнерами, мировым научным сообществом, наращивая свое участие в образовательных и научных программах ЕС «Темпус», «Эразмус+», «Горизонт 2020».

Среди достижений мирового уровня украинской высшей школы международные эксперты признали лидерство в 2018 году (как и в прошлом году) команды КПИ им. Игоря Сикорского среди 10 тысяч команд ведущих университетов и ІТ-компаний мира в соревнованиях «белых» (этических) хакеров по версии CTF (Capture The Flag) и победу команды Украинского католического университета (УКУ) в международном конкурсе 2017 queen's International Innovation Challenge в Торонто.

В то же время составители рейтинга подчеркивают, что, как и ранее, главным недостатком украинских заведений высшего образования остается их недостаточная информационная открытость. В частности, ректоры более 50 ЗВО еще не выставляют на сайтах университетов отчеты о своей работе. Также очень низкая культура (в сравнении с европейскими университетами) ведения информационных ресурсов украинских университетов и их факультетов, особенно на английском и других иностранных языках.

Рейтинг «Топ-200 Украина 2018»

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