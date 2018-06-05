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вторник, 5 июня, 2018, 18:30 Регионы
Умер известный тернопольский писатель Петр Сорока

В Тернополе умер известный писатель, прозаик, поэт, литературный критик Петр Сорока.

Об этом сообщили IA ZIK в Тернопольской областной организации Национального союза писателей.

Петр Сорока – автор многих книг, научных монографий о мастерах слова и кисти, поэтических сборников и тому подобное. Лауреат нескольких международных премий и Всеукраинской премии имени Владимира Сосюры, член Международного Пен-клуба. Кандидат филологических наук, доцент кафедры теории литературы и сравнительного литературоведения Тернопольского национального педагогического университета им. В. Гнатюка.

Петр Сорока болел. В январе ему исполнилось 62 года.

Панихида состоится сегодня, 5 июня, в 20.00 часов по адресу: с. Петриков, ул. Польна, 68.
Тернопольсмертьписатели
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2018-06-05 20:16 :37