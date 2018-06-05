Умер известный тернопольский писатель Петр Сорока

В Тернополе умер известный писатель, прозаик, поэт, литературный критик Петр Сорока.

Об этом сообщили IA ZIK в Тернопольской областной организации Национального союза писателей.

Петр Сорока – автор многих книг, научных монографий о мастерах слова и кисти, поэтических сборников и тому подобное. Лауреат нескольких международных премий и Всеукраинской премии имени Владимира Сосюры, член Международного Пен-клуба. Кандидат филологических наук, доцент кафедры теории литературы и сравнительного литературоведения Тернопольского национального педагогического университета им. В. Гнатюка.

Петр Сорока болел. В январе ему исполнилось 62 года.

Панихида состоится сегодня, 5 июня, в 20.00 часов по адресу: с. Петриков, ул. Польна, 68.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.