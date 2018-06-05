live
Aнонси
Анонс програми
Анонс програми "DROZDOV":Ліза Богуцька - дивіться 05.06.18, о 20.00
5 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
5 июня, вторник
Анонс програми
Анонс програми "Громадська прокуратура": Корупція в Укрзалізниці - дивіться 5 червня, о 23:00
5 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 5 июня, 2018, 8:40 Экономика
Украина увеличила объем торговли с Германией, – Президент

По итогам 2017 года объем двусторонней торговли между Украиной и Германией увеличился на 23% по сравнению с 2016 годом – до €8 млрд.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба президента.

«Это стало одним из рекордных показателей среди многих стран. И думаю, что это –результат полного внедрения Соглашения об ассоциации, включительно с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли. Когда и украинские и немецкие товаропроизводители имеют беспрепятственный доступ к рынкам. И это ведет к существенному росту объемов взаимной торговли», – отметил Петр Порошенко.
ГерманияПетр Порошенкоторговля
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-05 08:52 :45