Украина увеличила объем торговли с Германией, – Президент

По итогам 2017 года объем двусторонней торговли между Украиной и Германией увеличился на 23% по сравнению с 2016 годом – до €8 млрд.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба президента.

«Это стало одним из рекордных показателей среди многих стран. И думаю, что это –результат полного внедрения Соглашения об ассоциации, включительно с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли. Когда и украинские и немецкие товаропроизводители имеют беспрепятственный доступ к рынкам. И это ведет к существенному росту объемов взаимной торговли», – отметил Петр Порошенко.

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