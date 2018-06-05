Ученые выяснили, как средства гигиены могут влиять на состояние здоровья человека

Антибактериальный агент триклозан, содержащийся в таких средствах гигиены, как зубная паста и мыло, способен вызвать рак толстой кишки и ее воспаление.

Об этом говорится в статье сотрудников Массачусетского университета в Амхерсте, ссылаясь на портал MedicalXpress, сообщает УНИАН.

Ученые изучили влияние триклозана на здоровых и больных лабораторных мышах. Выяснилось, что применение антибактериального агента способствовало развитию рака кишечника и колита у всех грызунов, принимавших участие в эксперименте.

«Это исследование показало, что триклозан изменил микрофлору кишечника мыши, увеличил воспаления, усилил симптомы колита и стимулировал рост клеток рака толстой кишки, связанного с колитом», – говорится в статье.

Так, после употребления антибактериального вещества у животных на 75% уменьшилось количество бифидобактерий. Эти полезные бактерии, в том числе, подавляют патогенные бактерии, которые синтезируют витамины группы В и участвуют в расщеплении сахаров.

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