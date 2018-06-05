У владельцев крупного агрохолдинга нашли недвижимость в швейцарском городе

В швейцарском городе Невшатель журналисты проекта «STOP коррупции» нашли недвижимость, которая может принадлежать семье аграрных бизнесменов Вадатурских.

Передает «Апостроф« со ссылкой на расследование одного из телеканалов.

Чтобы выяснить, имеют ли члены семьи Вадатурских планы переехать в Швейцарию и получали они вид на жительство в этой стране, журналисты проекта обратились с запросом в миграционную службу Швейцарии.

В доме у городе Невшатель по адресу 49 Avenue De La Gare зарегистрирована швейцарская «дочка» «Нибулона». Здесь находятся и апартаменты, которые принадлежат семье Кларк.

Бывший директор швейцарской «дочки» «Нибулона» Дэвид Кларк, который был уволен в прошлом году, «засветился» во время международного оффшорного расследования «Панамагейт». Тогда выяснилось, что Дэвид Кларк еще и одновременно занимал должность директора в нескольких оффшорных фирмах российских зернотрейдеров.

Журналисты «STOP коррупции», придя к дому в швейцарском Невшателе, зафиксировали таблички с фамилиями Алексея и Светланы Вадатурских. Получив официальный ответ от миграционной службы Швейцарии, журналисты продолжат расследование экономической деятельности «Нибулона», говорится в сообщении.

Напомним, сегодня эта компания – один из лидеров аграрного рынка Украины. Как говорится в программе, успех компании стал результатом многолетнего использования «схем» по уклонению от уплаты налогов в полном объеме и постоянного привлечения новых кредитов для выплаты предыдущих займов.

Также в программе упоминается исследование «Замкнутый круг: как финансирование со стороны МВФ и других финансовых институтов питает коррупцию в украинском агросекторе», опубликованное в одном из американских СМИ. В нем «Нибулон» семьи Вадатурских упомянутый среди крупных агрохолдингов, которые используют как экономические, так и политические инструменты для того, чтобы диктовать условия другим участникам рынка и зарабатывать за счет государственного бюджета Украины.

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