У Гройсмана подтвердили отставку в случае провала голосования за антикоррупционный суд

Если Верховная Рада не поддержит в четверг законопроект «О Высшем антикоррупционном суде», Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подаст в отставку.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, – сообщает Укринформ.

«Если в четверг, или когда будет рассмотрен закон об антикоррупционном суд в повестке дня, и если он не будет рассмотрен и Рада не поддержит прозрачный и качественный закон об антикоррупционном суде, будет заявление об отставке Премьер-министра, следствием которой будет отставка всего правительства», – заявил Саенко.

Как сообщалось, в четверг, 7 июня, Верховная Рада должна закончить рассмотрение законопроекта относительно антикоррупционного суда.

В понедельник утром Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку, если в Украине не создадут антикоррупционный суд.

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