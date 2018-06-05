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вторник, 5 июня, 2018, 11:01 Мир
Трамп хочет лично высказаться Ким Чен Ыну о встрече с Путиным

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп намерен лично выразить свое мнение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Сандерс сказала, отвечая на вопрос о возможной встрече президента РФ и лидера КНДР, сообщает «Новое Время».

«Мы сфокусированы на встрече президента с Ким Чен Ыном, президент изложит свои взгляды непосредственно ему, когда будет в Сингапуре. В центре нашего внимания, как и раньше, будет денуклеаризация», – отметила она.
Владимир ПутинДональд ТрампКим Чен ЫнБелый дом
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2018-06-05 12:19 :36