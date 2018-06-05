Сущенко в России приговорили якобы за попытку выяснить, будет ли наступление боевиков на Мариуполь, – росЗМІ

Украинского журналиста Романа Сущенко в России приговорили к 12 годам колонии якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на российское издание «Коммерсант».

Следствие ФСБ РФ считает, что свой отпуск Сущенко, который прилетел в сентябре 2016 года из Парижа в Москву к двоюродному брату, использовал не только для встреч с родственником, но и сбора информации.

Якобы выпускник военного училища Сущенко, который имел звание полковника, работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. Его, по версии следствия, интересовали структурные подробности незадолго до этого созданной Росгвардии.

Кроме того, как считают в ФСБ, Сущенко пытался выяснить у бывших российских военных, возможно ли новое наступление т.н. «ДНР» на Мариуполь.

«Первое наступление – в августе 2014 года – привело к фактическому разгрому украинских войск, в результате которого ополченцы едва не получили выход к морю», – утверждает издание.

Как считают знакомые журналиста, ФСБ было заранее известно о военном прошлом Сущенко, что и послужило поводом для установления за ним наблюдения.

Общественный защитник Марк Фейгин, недавно лишенный своего статуса, подробности дела разглашать отказался, сославшись на его секретность.

Он заявил, что обжалует приговор, но особых надежд на его пересмотр не чувствует: «Я считаю, что это дело политическое – и поэтому судебной перспективы для защиты не имеет».

«Но сейчас, когда озвучен приговор, открылись возможности для обмена Романа Сущенко на журналиста Вышинского, который привлечен к уголовной ответственности в Украине. Я считаю, что это нужно сделать немедленно, чтобы решить проблему компромиссом», – заявил Фейгин.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский также не исключает обмена.

Главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая и обвинен в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

В прошлую пятницу Вышинский, у которого было двойное гражданство – России и Украины, решил отказаться от последнего, подав соответствующее заявление на имя президента Петра Порошенко.

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