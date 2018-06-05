Судебное заседание по делу Януковича отложили

Сегодня, 5 июня, ни один свидетель защиты по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича не пришел на заседание, поэтому Оболонский районный суд Киева перенес его на 6 июня.

Об этом сообщает Укринформ.

«Перерыв до завтра. Заседание начнется в 10:00», – сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Сегодня суд не смог допросить свидетелей стороны защиты. Адвокат Януковича Игорь Федоренко отметил, что свидетель Рапопорт не сможет прийти из-за того, что заболела мать и готов свидетельствовать лишь 6 июня.

Адвокат также сообщил, что свидетель Бернацкий не может быть допрошен во вторник из-за определенных обстоятельств, но готов к допросу с 17 по 21 июня.

Еще один свидетель Константин Кобзарь защиты сказал, что не сможет участвовать в допросе на этой неделе, но готов к допросу в июне.

От свидетеля Павленко, по словам защитника, получено заявление, что он сможет давать показания 8 июня.

«Не со всеми довелось встретиться, но по телефону узнали, что свидетели не получали повестки о вызове на заседание, но они желают дать показания, они просят обеспечить осуществление международной правовой помощи. Это касается Захарченко и Якименко. Относительно свидетеля Ярощука – он сейчас находится в командировке, в ближайшее время готов дать показания», – отметил в свою очередь адвокат Виталий Сердюк.

При этом сторона обвинения подчеркнула, что адвокаты Януковича целенаправленно срывают процесс допроса свидетелей стороны защиты и не предоставили документов, обосновывающих заявления свидетелей, которые не смогли принять участие в сегодняшнем судебном заседании.

«Так, 6 июня мы работаем, семерых свидетелей нет, восемь свидетелей есть. Заседание в 10:00», – отметил Девятко.

Также судья сообщил, что следующие заседания назначены на 10 часов утра на 21, 22, 26, 27 июня.

Девятко уточнил, что в июле заседания состоятся с 16 по 20 июля ежедневно в 10:00.

«Но, уважаемая сторона защиты, это уже окончательные даты», – подчеркнул судья.

Также защита Януковича подала заявление о незаконном давлении на суд.

Девятко отметил, обращаясь к адвокатам Януковича, что «этот состав суда вполне независимый, давления на него не происходит».

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

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