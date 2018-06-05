Суд окончательно отказал компании Онищенко в добыче газа возле Крыма

Верховный Суд поддержал расторжение договора о совместной добыче природного газа между государственным «Черноморнефтегазом» и ЗАО «Пласт» Александра Онищенко.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

Верховный Суд оставил в силе решение предыдущих инстанций о компании «Пласт» о расторжении договора о совместной добыче на Стрелковом и Архангельском месторождениях.

«Договор о совместной деятельности признан недействительным», – говорится в сообщении.

Договор о совместной деятельности компании заключили в марте 2014 года: «Пласт» получал право на использование двух месторождений «Чорномонафтогаза», а взамен обязался внести 71 млн грн, из которых предоставил только 1 млн грн.

Генпрокуратура считает, что при использовании госимущества «Пласт» нанесено государству около 20 млн грн убытков.

Компания «Пласт» принадлежит Александру Онищенко. Ему также принадлежат компании ООО «Надра Геоцентре», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Фирма Хас», «Природные ресурсы+», у которых были договоры о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» (100% дочка НАК «Нафтогаз Украины»).

Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании «Укргаздобыча», который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013 года до января 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный у госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а после этого реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривень.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный – в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже сбежал за границу.

В июне были задержаны 11 человек, подозреваемых в причастности к газовой схеме, в результате которой государству был нанесен ущерб на уровне 3 млрд грн.

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