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вторник, 5 июня, 2018, 23:48 Политика
Спикер СБУ рассказала, что не знает содержание «тревожного списка» СБУ

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что не знает содержания списка потенциальных 47 жертв, который ранее распространили СМИ.

Об этом Гитлянская заявила в комментарии «Укринформу».

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«Служба безопасности ничего никому не передавала. Эти списки являются тайной следствия и даже я не знаю их содержание. Поэтому ничего по поводу их подлинности не могу сказать», – отметила Гітлянська.

Она рассказала, что не знает, кто обнародовал списки, но заверила, что не СБУ.

На вопрос, продолжает ли СБУ общаться с фигурантами списков, пресс-секретарь ответила: «Работа продолжается».

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченка на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предотвратить настоящее убийство и задержать заказчика.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и «Репортеры без границ» раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что «организатора» убийства Бабченка задержали. Якобы российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОвца. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

Как стало известно, вероятным организатором «убийства» Бабченка является Борис Герман, который также проходит как обвиняемый в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которые якобы планировали «убрать», как и Бабченка.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб вместе с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченка помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.
СБУЕлена Гитлянскаясписок
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2018-06-06 00:31 :16