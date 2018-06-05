Снегирев привел подробности в деле ликвидации главаря луганских боевиков Олега Анащенко

На днях в оккупированном Луганске самопровозглашенная «генеральная прокуратура ЛНР» сообщила, что передала в суд «дело 16 украинских диверсантов», обвиняемых в убийстве начальника управления «народной милиции ЛНР» полковника Олега Анащенко.

Об этом в Фейсбуке сообщил сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев.

Подаем его сообщение в полном объеме:

«Напомню, начальник управления «народной милиции ЛНР» полковник Анащенко погиб утром 4 февраля 2017 года Луганске в результате подрыва автомобиля. В «ЛНР» в убийстве Анащенко обвинили двух украинских разведчиков. Они были захвачены в плен в феврале, но видео с их допросами обнародовали только через месяц после этого.

6 февраля российское издание «Росбалт», со ссылкой на «Министерство государственной безопасности ЛНР», сообщил о задержании сотрудниками «министерства» лица, причастного к ликвидации главаря боевиков Олега Анащенко. По версии сотрудников «МГБ ЛНР», задержан майор Вооруженных сил Украины.

На другом российском сайте публикуют «подробности» задержания «офицера», который якобы пытался покинуть оккупированную территорию Луганска, переодевшись в женскую одежду.

6 февраля аналитический отдел ГИ «правое Дело» получает информацию, что сотрудниками «МГБ ЛНР» готовится пресс-конференция с участием с якобы задержанного накануне «майора ВСУ». Информацию о проведении пресс-конференции подтверждают российские СМИ.

В этот же день, 6 февраля, аналитический отдел ГИ «правое Дело» обнародовал в СМИ информацию, что 5 февраля во временно оккупированном Луганске сотрудниками «МВД ЛНР» задержали трех человек во главе с полевым командиром боевиков по кличке «Шаман».

«Шаман»– Мулиев Шамиль Рашидович, 20.05.1965 г. р., гражданин РФ, начальник подразделения развод 2-го АК. Проживает по адресу: Первомайск, ул. Дзержинского. В 2015 году прибыл на территорию временно оккупированных районов Луганской области с аннексированного Крыму и вступил в ряды боевиков бригады «Призрак». Во время задержания сотрудниками «МВД ЛНР» у «Шамана» и его подельников было изъято оружие, взрывчатка и схема передвижения автомобиля Анащенко. В этот же день дело было передано в МГБ ЛНР».

Параллельно с этим, аналитическим отделом ГИ «Права Справа» распространяется информация, что задержанным «МГБ ЛНР» майором ВСУ, который якобы пытался покинуть оккупированную территорию Луганска, переодевшись в женскую одежду, –подставное лицо, боевик-эй Виктор Коломойцев.

Виктор Коломойцев 24.05.1990 г. р., проживает по адресу: Донецк, пр. Киевский, 1а. Военная служба: Украина, А0281 г. Житомир, 2009-2012. С 2014 г. в\ ч 08805, РФ.

Накануне задержания в Луганске «майора ВСУ», в рядах 5-й стрелковой мотопехотной бригады «Оплот» зафиксировали двух бойцов нетрадиционной сексуальной ориентации. Во время любовных ласк задержали Виктора Коломойцева и Эдуарда Полынникова. По информации местных источников ГИ «Права Справа», Коломойцев был вынужден в срочном порядке, чтобы избежать физической расправы, покинуть территорию «ДНР» и переехать в «ЛНР». На территории «братской ЛНР» он был задержан сотрудниками «МГБ ЛНР».

Обнародована аналитическим отделом ГИ «Права Справа» информация относительно намерений боевиков невозможным проведение запланированной «МГБ ЛНВ» пресс-конференции.

Стоит отметить, что анонсированная на 6 февраля пресс-конференция «МГБ ЛНР» состоялась лишь 10 марта 2017 года. На пресс-конференции была озвучена информация, что «МГБ ЛНР» имеет в своем распоряжении информацию о подготовке спецслужбами Украины покушения на сотрудников международных миссий, работающих в самопровозглашенной «ЛНР». По версии спецслужб боевиков, планировалось проведение провокаций и терактов, как в местах проживания, так и в местах досуга сотрудников миссии.

Впрочем, еще 7 марта аналитический отдел ГИ «правое Дело» обнародовал информацию, что в городе Луганск и в районе населенного пункта Станица Луганская сотрудниками «МГБ ЛНР» под видом украинских диверсионно-разведывательных групп планируется проведение ряда провокационных акций против членов миссии ОБСЕ. По сообщениям с места событий, в городе Луганск проведение акций силового характера было запланировано в районе отеля «Славянский», по адресу: ул. 1-я Славянская, 2.

Во время самой пресс-конференции руководителю «МГБ ЛНР» был задан вопрос по поводу того, что еще до появления официального сообщения о задержании диверсантов(10 марта 2017 года), украинские СМИ начали опровергать информацию о причастности украинских спецслужб к ликвидации Анащенко.

Отвечая на вопрос журналиста глава спецслужб боевиков Пасечник отметил, что на случай провала у украинских спецслужб есть план локализации его последствий, в том числе он включает в себя отвлечение внимания. Осуществляется это путем вброса в информационное пространство информации, опровергающей существующие факты и переключающей внимание на негодный объект. По мнению Пасечника, именно эти признаки указывают на причастность спецслужб.



Однако, 10 марта, только после пресс-конференции главы «МГБ ЛНР», в пресс-службе Командования Сил специальных операций ВС Украины подтвердили, что на видео действительно присутствуют украинские военнослужащие. «В отличие от представителей РФ, мы не отказываемся от своих ребят. Как сообщалось ранее пресс-центром штаба АТО, 11 февраля 2017 года была потеряна связь с разведчиками, выполнявшими задачи в зоне проведения антитеррористической операции на территории Луганской области», – говорится в сообщении.

Так же, только 10 марта, Служба безопасности Украины опровергла заявление боевиков об украинских диверсионных группах. По информации СБУ, уничтожен главарь луганских боевиков Олег Анащенко обвинял «МГБ ЛНР» в организации покушения на его жизнь.

«Бойцы, которых заставили обвинить украинскую власть, были в составе группы военнослужащих, которые пропали 11 февраля текущего года. Только через месяц жестоких пыток боевики решили обнародовать записи. На представленных видео заметны следы пыток наших военных», – говорится в сообщении СБУ.

Таким образом, СБУ и ССО ВСУ комментировали факт ликвидации и задержания украинских военнослужащих постфактум, после пресс-конференции «МГБ ЛНР». Зато именно аналитическим отделом ГИ «Права Справа» уже 6 февраля 2017 года был реализован план локализации провала путем вброса в информационное пространство информации, которая опровергала существующие факты и переключала внимание на негодный объект – боевика-гея Виктора Коломойцева.

Фактически, глава «МГБ ЛНР» вынужден был признать эффективность работы аналитического отдела ГИ «Права Справа» относительно противодействия запланированной «МГБ ЛНР» информационной провокации, которая имела целью дискредитацию ВСУ и украинских специальных служб».

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