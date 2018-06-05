СМИ: Кейн – самый дорогой игрок мира. Месси – четвертый, Роналду – 24-й

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» англичанин Харри Кейн (на фото) по итогам прошлого сезона стал самым дорогим игроком мира по версии CIES Football Observatory.

Его стоимость оценивается в 201,2 миллиона евро. На втором месте расположился бразильский форвард ПСЖ Неймар – 195,7 миллиона. На третий – еще один нападающий парижского клуба француз Килиан Мбаппе, который стоит 186,5 миллиона.

Сразу за тройкой лидеров идет аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси – 184,2 миллиона евро, пишет ua-football.com.

Португальского Форварда «Реала» Криштиану Роналду оценили в 103,4 миллиона. Его место в списке – 24-е.

Первая десятка самых дорогих футболистов мира по версии CIES Football Observatory выглядит так:

1. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 201,2 миллиона евро

2. Неймар («ПСЖ») – 195,7

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 186,5

4. Лионель Месси («Барселона») – 184,2

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 171,3

6. Деле Алли («Тоттенхэм» – 171

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 167,2

8. Антуан Гризманн («Атлетико») – 164,5

9. Пауло Дибала («Ювентус») – 164,2

10. Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед») – 163,4

Следует отметить, что аналитики CIES Football Observatory при оценке стоимости футболистов применяют эксклюзивный алгоритм. Учитывается возраст, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, а также уровень чемпионата.

Напомним, что в мае этого CIES Football Observatory признала Лионеля Месси лучшим игроком сезона.

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