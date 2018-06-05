Смоленская катастрофа: на элементах корпуса разбитого самолета обнаружены следы взрывчатки

Детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.

Об этом говорится в заявлении правительственной подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, сообщает «Укринформ», ссылаясь на rmf24.pl.

«В связи с полученными доказательствами, на многих фрагментах самолета, а также на теле по крайней мере одной жертвы, которые исследовались специальными устройствами, в частности и хроматографическим методом, выявлено наличие взрывчатых материалов», – подчеркивается в заявлении.

По информации подкомиссии, завершено изучение доказательств, касающихся выявления взрывчатых материалов на месте катастрофы самолета экс-президента Леха Качинского.

Комиссия также сообщила, что не имеет никакой информации и доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых материалов на земле, на месте катастрофы.

Как сообщалось, правительственная подкомиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы, которая создана при Минобороны Польши, возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий она рассматривает взрыв на борту самолета, который произошел еще до его столкновения с землей. В январе этого года члены комиссии сообщили, что причиной катастрофы стала серия взрывов – в крыле, слоте и центроплане самолета, который подтвердил анализ механизма удара двери об землю.

Правительственный самолет Ту-154М, которым представители польской политической и военной элиты включая президентскую чету Леха и Марии Качинских направлялись на чествование 70-й годовщины Катынской трагедии, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

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