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вторник, 5 июня, 2018, 19:02 Львов
Шесть колледжей перешли в собственность и на содержание Львовского облсовета

Львовский облсовет предоставил согласие на принятие из сферы управления Министерства образования и науки Украины в совместную собственность территориальных общин Львовской области шести учреждений высшего образования І-ІІ уровней аккредитации, которые с 1 января 2018 года переданы на финансирование из областного бюджета.

Это решение депутаты приняли на сессии 5 июня.

В областное подчинение перешли такие колледжи: Самборский техникум экономики и информатики, Новороздольский политехнический колледж, Дрогобычский колледж нефти и газа, Дрогобычский механико-технологический колледж, Червоноградский горно-экономический колледж, Львовский колледж строительства, архитектуры и дизайна.
образованиеЛьвовский областной совет
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2018-06-05 20:16 :17