Сестра Сенцова призвала не прекращать акции до освобождения всех узников Кремля

Сестра заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан поблагодарила всех участников акции в поддержку брата и обратилась с просьбой продолжать акции, пока все политзаключенные не выйдут на свободу.

Об этом сообщила в Facebook правозащитница, председатель ОО «Центр гражданских свобод», координатор «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук, которая обнародовала текст обращения.

«В последние дни по всему миру проходит акция в поддержку моего двоюродного брата Олега Сенцова. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Спасибо за то, что вышли. Спасибо, что нашли время и возможность поддержать. Спасибо, что не прошли мимо. А еще спасибо, что у вас нет того скептицизма, который убивает все хорошие начинания. Этот скептицизм называется «от меня все равно ничего не зависит». На самом деле, зависит! Зависит очень многое», – говорится в обращении.

Как подчеркивает сестра Сенцова, «если мы все вместе будем кричать о несправедливости как можно громче, нас обязательно услышат».

«Я надеюсь, что шум вокруг политзаключенных не стихнет, пока они не окажутся на свободе. Вместе и до конца!», – говорит Каплан.

Как известно, украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения всех украинских политзаключенных. 24 мая объявил голодовку заключенный в РФ украинский солдат Александр Шумков, а 31 мая – Александр Кольченко, осужденный по одному делу с Сенцовим.

4 мая сообщалось, что адвокат Сенцова Дмитрий Динзе прилетел в Якутию в город Лабытнанги для встречи со своим подзащитным.

Ранее сообщалось, что по благословению Патриарха Филарета архиепископ Симферопольский и Крымский Климент отбыл в места содержания Олега Сенцова в колонию «Белый медведь» города Лабытнанги, РФ.

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