СБУ – одна из худших организованных государственных структур, – эксперт

Служба безопасности Украины – это очень большая разветвленная структура. Она – правопреемница КГБ, которая с советских времен была фактически государством в государстве.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Он отметил: Служба безопасности Украины как правопреемница КГБ сосредоточила в себе огромное количество функций.

«Часть этих функций уже отрезали, но значительная часть остается до сих пор. То есть у этой службы слишком много сфер контроля. Если бы СБУ была сосредоточена на контрразведке и борьбе с иностранными угрозами государственной безопасности, то у нее, я думаю, был бы достаточно высокий авторитет», – убежден эксперт.

Кроме этого он отметил, что определенный авторитет среди граждан все-таки существует, в частности, тех подразделений, которые противодействуют российской агрессии.

«Но вместе с тем в СБУ есть значительное количество коррупционных структур. Речь идет о комитете «К», что, мол, занимается борьбой с коррупцией, департамент контрразведывательной защиты экономики государства, который занимается экономическими вопросами и влезает в дела бизнеса. Система лицензирования за много лет тоже полностью коррупционная», – говорит Бутусов.

Поэтому когда люди сталкиваются с таким, у них возникают негативные впечатления о всей спецслужбе.

«Кроме того, стоит отметить, что СБУ – одна из худших организованных государственных структур в Украине. Это единственная госструктура, где руководителей подразделений среднего звена назначает другое должностное лицо – Президент Украины, а не сам председатель этой структуры. Такое гибридное управление есть только в СБУ», – заявил журналист.

Он убежден, что такой порядок назначений подрывает организацию изнутри.

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