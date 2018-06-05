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вторник, 5 июня, 2018, 10:20 Спорт
Сборная Франции по футболу объявила окончательную заявку на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил окончательный список из 23-х игроков национальной команды на чемпионат мира-2018.

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Как и ожидалось, в заявке французов нет больших неожиданностей, сообщает официальный сайт французской федерации футбола.

Напомним, что в своей группе на Мундиале-2018 сборная Франции сыграет с национальными командами Австралии, Перу и Дании.

Состав сборной Франции по футболу на чемпионат мира-2018

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»).

Защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтіті («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»).

Полузащитники: Блез Матюйди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Нголо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»).

Нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Тома Лэмар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Набиль Фекир («Лион»).
ФутболФИФАчемпионат мира-2018
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2018-06-05 12:19 :55