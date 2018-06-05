Сборная Франции по футболу объявила окончательную заявку на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил окончательный список из 23-х игроков национальной команды на чемпионат мира-2018.

Как и ожидалось, в заявке французов нет больших неожиданностей, сообщает официальный сайт французской федерации футбола.

Напомним, что в своей группе на Мундиале-2018 сборная Франции сыграет с национальными командами Австралии, Перу и Дании.

Состав сборной Франции по футболу на чемпионат мира-2018

Вратари : Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»).

Защитники : Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтіті («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»).

Полузащитники : Блез Матюйди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Нголо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»).

Нападающие : Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Тома Лэмар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Набиль Фекир («Лион»).

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