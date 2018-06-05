Руководителя Львовской психбольницы будут утверждать «пакетом»

Председатель Львовского облсовета Александр Ганущин сообщил, что гендиректора Львовской областной психиатрической больницы будут назначать в «пакете» вместе с другими руководителями учреждений.

Об этом председатель облсовета сообщил 5 июня на брифинге.

«В повестке дня были вопросы, предложенные президиумом. Было предложено утвердить руководителя по результатам открытого конкурса по госпиталю в Винниках, двух домах ребенка и базе спецмедснабжения. Конкурсы эти не состоялись – соответственно мы изъяли эти вопросы с повестки дня.

Очевидно, что когда речь идет о конкурсе, связанном с психиатрической больницей, есть намерение слушать этот вопрос в большом «пакете» по всех руководителях. Когда это будет – посмотрим по датам очередной сессии», – сообщил А.Ганущин.

Как сообщалось, 25 апреля 2018 года конкурсная комиссия Львовского облсовета определила победителем конкурса на должность гендиректора Львовской областной клинической психиатрической больницы Богдана Чечотку, экс-руководителя областного департамента здравоохранения. Однако его до сих пор не утвердил на посту Львовский облсовет.

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