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вторник, 5 июня, 2018, 22:42 Мир
Россиянина приговорили к двум годам условно за антипутинский пост в соцсети

Суд в Тверской области приговорил к двум годам лишения свободы условно активиста Владимира Егорова за пост с критикой президента своей страны Владимира Путина.

Об этом сообщает адвокат правозащитной группы Агора, передает «Радио Свобода».

Отмечается, что свое мнение активист опубликовал в сети Вконтакте.

Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет.

Россиянину из Тверской области (город Торопец) назначили испытательный срок на 3 года. Также ему запретили публиковать материалы в Сети и изъяли системный блок персонального компьютера.
РоссиясоцсетиВладимир Путинсуд
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