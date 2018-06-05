Россиянина приговорили к двум годам условно за антипутинский пост в соцсети

Суд в Тверской области приговорил к двум годам лишения свободы условно активиста Владимира Егорова за пост с критикой президента своей страны Владимира Путина.

Об этом сообщает адвокат правозащитной группы Агора, передает «Радио Свобода».

Отмечается, что свое мнение активист опубликовал в сети Вконтакте.

Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет.

Россиянину из Тверской области (город Торопец) назначили испытательный срок на 3 года. Также ему запретили публиковать материалы в Сети и изъяли системный блок персонального компьютера.

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