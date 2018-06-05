Россия отреагировала на слова экс-президента Эстонии об утрате Петербурга

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев назвал «идиотизмом» заявление экс-президента Эстонии Тоомаса Гендрика Ильвеса о возможной угрозе России для Эстонии.

Об этом он заявил в комментарии «РБК», – передает «Европейская правда».

Напомним, бывший президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес в интервью «Европейской правде» заявил, если Россия атакует Эстонию, она потеряет «Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге».

«По моему мнению, это какой-то идиотизм. У людей просто крышу сносит. Если Эстония захочет вступить в какой-либо военный конфликт с Россией, НАТО ей этого, естественно, не позволит. Кто же будет вписываться за интересы Эстонии от имени НАТО? Это просто абсурд», – сказал Ковалев.

Другой депутат Денис Четырбок заявил, что заявление Ильвеса безответственно и сделано «в угоду конъюнктурным интересам».

«Странно слышать это от человека, занимашего за период своей политической карьеры достаточно высокие должности: был и послом в США, Канаде, Мексике, и министром иностранных дел и президентом. Ничего общего с реальностью это заявление не имеет. Военная доктрина России оборонительная, а не наступательная», – сказал Четырбок.

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