Рыженькая из группы «ТАТУ» выступила на концерте в Луганске и оказалась в «Чистилище»

В оккупированных областных центрах прошли концерты к Дню защиты детей 1 июня и посвященные 80-летию Ворошиловградской области 3 июня. «Руководство» самопровозглашенных республик пригласило звезд российской эстрады.

Об этом сообщает «Диалог».

В частности, оккупированные боевиками территории посетили группы «Премьер-министр» и «ТАТУ». Как сообщают боевики, на концерты пришло около 5 тысяч людей.

Солистка группы «ТАТУ» Лена Катина выступила с пожеланиями жителям Луганска. Кроме здоровья, мира и семейного счастья певица пожелала, чтобы никто из жителей временно оккупированных территорий никогда не испытывал на себе какое-либо политическое давление.

После того, как артистка «покуражилась» на Донбассе, ее заслуженно отправили в «Чистилище» на сайте «Миротворец». Напомним, что туда входят все исполнители, которые незаконно прибыли на временно оккупированные территории Донбасса или Крымского полуострова.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.