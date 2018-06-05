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вторник, 5 июня, 2018, 1:01 События
Рыженькая из группы «ТАТУ» выступила на концерте в Луганске и оказалась в «Чистилище»

В оккупированных областных центрах прошли концерты к Дню защиты детей 1 июня и посвященные 80-летию Ворошиловградской области 3 июня. «Руководство» самопровозглашенных республик пригласило звезд российской эстрады.

Об этом сообщает «Диалог».

В частности, оккупированные боевиками территории посетили группы «Премьер-министр» и «ТАТУ». Как сообщают боевики, на концерты пришло около 5 тысяч людей.

Солистка группы «ТАТУ» Лена Катина выступила с пожеланиями жителям Луганска. Кроме здоровья, мира и семейного счастья певица пожелала, чтобы никто из жителей временно оккупированных территорий никогда не испытывал на себе какое-либо политическое давление.

После того, как артистка «покуражилась» на Донбассе, ее заслуженно отправили в «Чистилище» на сайте «Миротворец». Напомним, что туда входят все исполнители, которые незаконно прибыли на временно оккупированные территории Донбасса или Крымского полуострова.
луганскдонбассчистилище
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2018-06-05 03:11 :38