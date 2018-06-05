РФ пытается делегитимизировать государственные органы Украины, – эксперт

О запугивании граждан Украины Российской Федерацией можно было говорить в начале войны, когда люди боялись, что она может прийти и в их дома в центральных районах Украины. Сегодня же российская информационная политика направлена, в основном, на делегитимизацию государственных структур.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK выразил заместитель директора Украинского института проблем экстремизма Богдан Петренко.

«Я не думаю, что информационная политика России направлена исключительно на запугивание украинского населения. Я думаю, что этого уже хватило в 2014-2015 годах, когда начиналась война, и люди действительно переживали, что она может дойти до их домов в центральные регионы страны», – считает эксперт.

Зато сегодняшняя ситуация – не столько запугивание населения, как системное формирование неверия граждан в государственные органи.

«То есть происходит делегитимизация государственных органов. Если мы посмотрим любые соцопросы, увидим, что у нас ни в один государственный орган, кроме армии, нет должного уровня поддержки – хотя бы 50%», – подчеркнул Богдан Петренко.

Он убежден, что такие показатели свидетельствуют о том, что население будет искать безопасности в совсем других организациях.

«Кто-то будет искать это в рэкете, кто в определенных национальных группировках, которые гипотетически могут их защитить. Но есть еще такой сигнал: «Мы на танках вам безопасность привезем», – говорит заместитель директора Украинского института проблем экстремизма.

То есть Россия может сыграть и на том, что, мол, она может обеспечить безопасность гражданам Украины, по крайней мере тем, кто склоняется на ее сторону.

«Это происходит из-за делегитимизации и системного формирования недоверия к правоохранительным органам в Украине. Я не думаю, что после публикации информации про «лист 47» стало безопаснее. Я могу напомнить о ситуации с Аминой Окуевой, на которую было совершено несколько покушений, последний из которых был успешным для нападающих», – рассказывает специалист.

Поэтому он убежден, что говорить о том, что те люди, которые попали в список, даже когда им предоставлена охрана, находятся в безопасности, не стоит.

«Возможно, определенным образом уровень безопасности для них вырос. Проблема в том, что когда этот список действительно существует, то он есть и в руках тех людей, что заказывают убийства. Они могут убить человека, которий не находится в этом списке», – подытожил эксперт.

На своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следствию удалось получить список из 47 человек, которые могут быть следующими жертвами террористов.

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