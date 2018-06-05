РФ начала масштабные военные учения на границе с Украиной и в Крыму

Российская Федерация начала масштабные военные учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что маневры военной авиации с участием средств противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота пройдут в оккупированном Крыму, а также в Ростовской области и Краснодарском крае.

Как сообщают, штурмовая авиация отработает посадку на грунтовый полигон и бомбометание.

Кроме того, истребители и бомбардировщики выполнят стрельбы ракетами «воздух-воздух», а вертолеты армейской авиации обеспечат огневую поддержку высадке десанта морской пехоты Черноморского флота.

«Также в рамках учений средства ПВО соединения, дислоцированного в Крыму, будут задействованы в отражении ракетного удара кораблей условного противника с моря», – добавили в Минобороны.

Отметим, часть учений пройдет на полигоне в 80 км от украинской границы. Напомним, ранее украинская разведка заявляла, что Россия на прошлогодних учениях «Запад 2017» отработала вторжения в страны Балтии.

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